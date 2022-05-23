محافظ مطروح يبحث مع رئيس الرعاية العلاجية الارتقاء بالمنظومة الطبية

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الإثنين، مع رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان الدكتور حازم الفيل، الوقوف على الاحتياجات والمطالب الضرورية؛ للارتقاء بمنظومة الصحة والخدمات الطبية المقدمة لأهالى مطروح.





ووجه محافظ مطروح- فى بيان، اليوم- الشكر لوزارة الصحة على تعاونها مع المحافظة؛ للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأهالى مطروح، مشيرا إلى جهود المحافظة فى رفع كفاءة عدد من المستشفيات منها حاليا مستشفى رأس الحكمة وأهميته فى تقديم خدمات طبية للأهالى والمسافرين على الطريق الدولى الساحلى، وكذلك جار إنشاء سكن للأطباء والتمريض بمستشفى سيوة المركزى.

وكشف عن حاجة المحافظة لإقامة مركز لعلاج الأورام؛ لتخفيف المعاناة عن المرضى وذويهم السفر للعلاج خارج المحافظة، وكذا أهمية العمل على توفير العنصر البشرى من الأطباء والتمريض بمستشفيات مطروح، وتحقيق الاستقرار لهم مع تحفيزهم خاصة بمستشفيات مدن غرب مطروح وسيوة، ودراسة إقامة مبنى سكنى للأطباء والتمريض بمستشفى الضبعة المركزى مع وجود الأرض داخل سور المستشفى.

من جانبه.. أوضح رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة، أنه يتم اليوم إجراء أول عملية جراحية بمستشفى النجيلة المركزى بعد عودتها للعمل بكامل طاقتها عقب جائحة كورونا، كذلك تم أمس التشغيل التجريبى لوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى برانى المركزى.

وأجرى رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة، جولة تفقدية بعدد من المستشفيات منها الضبعة المركزى وبرانى ومطروح العام والأطفال والنساء، تم خلالها التوجيه بدعم مستشفى الضبعة بعدد من الأسرة وطاولات العمليات وجميع الاحتياجات الأخرى، كما تم الموافقة على تشغيل قسم العناية المركزة بمستشفى الأطفال بعدد 7 أسرة وفرشها، وكذلك الموافقة على توفير الفرش للسكن الطبى للأطباء والتمريض والفنيين بمستشفى مطروح العام، مع عدد من التجهيزات الفنية الأخرى، ودعم مستشفى مارينا بالتجهيزات اللازمة قبل موسم الصيف السياحى، وكذلك الموافقة على احتياجات مستشفى الحمام من مناظير الجراحات والجهاز الهضمى.

ومن المقرر أن يستكمل رئيس قطاع الرعاية العلاجية، غدا الثلاثاء، برنامج الزيارة، ومنه تفقد مستشفى رأس الحكمة.