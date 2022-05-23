14.4 مليون سيدة إجمالى المستفيدات من أنشطة «القومى للمرأة» فى 2021

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، إنفوجرافا يتضمن عدد السيدات المستفيدات من الأنشطة التوعوية التى قام بها المجلس القومى للمرأة خلال عام 2021.





ونقل المركز عن المجلس القومى للمرأة، أن 14.4 مليون سيدة إجمالى عدد المستفيدات من الأنشطة التوعوية التى قام بها المجلس القومى للمرأة خلال عام 2021. وأوضح أن 175 ألف سيدة إجمالى عدد السيدات المستفيدات بمحور التمكين السياسى، و544.6 ألف سيدة إجمالى عدد السيدات المستفيدات بمحور التمكين الاقتصادى، و3.6 ملايين سيدة إجمالى عدد السيدات المستفيدات بمحور التمكين الاجتماعى، و10.1 ملايين سيدة إجمالى عدد السيدات المستفيدات بمحور الحماية.

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