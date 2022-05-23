مدير إذاعة القرآن الكريم بالأردن: العاصمة الإدارية نقلة عظيمة نحو المستقبل

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور على المناصير مدير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة الأردنية الهاشمية، الشكر للدولة المصرية ولوزارة الأوقاف، مؤكدا أن الأمة بخير ما دامت مصر بخير، وسيظل لمصر دورها الرائد فى نشر الفكر الوسطى المستنير الذى تقوم به وزارة الأوقاف.





وأوضح المناصير، خلال حفل تكريم المشاركين فى دورة أكاديمية الأوقاف الدولية من اتحاد الإذاعات الإسلامية، أن ما تشهده المساجد فى مصر الآن من التعمير والصيانة للمساجد يدعو للفخر، ويؤكد حرص هذه الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على عمارة بيوت الله "عز وجل" مبنى ومعنى، وهذا ما رأيناه رأى العين. وأكد أنه رأى مع زملائه بأم أعينهم نقلة نوعية فى عمارة المساجد، فما من يوم يمر فى مصر إلا ومسجد يقام ومسجد يطور ومسجد يصان، وأن ما رآه من تطوير بمسجد الإمام الحسين شىء يبهر الجميع، وما رآه كذلك فى العاصمة الإدارية يعد نقلة عظيمة نحو المستقبل للدولة المصرية، داعيا الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبا، مشيدا بمدى الاستفادة العظيمة من هذه الدورة العلمية الرائدة فى أكاديمية الأوقاف الدولية.

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