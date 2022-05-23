محافظ الفيوم يستعرض آليات التصدى لمخالفات المتغيرات المكانية

جدة - نرمين السيد - استعرض محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، اليوم الإثنين مع رؤساء القرى ومسئولى المتغيرات المكانية بمركز سنورس، آليات التعامل مع تقارير وحدة المتغيرات المكانية للمخالفات التى تم رصدها، والإزالة الفورية لجميع المخالفات.





وشدد محافظ الفيوم - فى بيان- على ضرورة التصدى الحازم لجميع المتغيرات التى يتم رصدها، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها، موجهاً عضو وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، بإخطار رؤساء القرى ومسئولى المتغيرات المكانية بالمركز بالمخالفات التى تم رصدها بمعرفة وحدة المتغيرات المكانية، لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وقال المحافظ: "لا أحد فوق القانون أياً كان موقعه أو منصبه الوظيفى، ولا بد من إزالة جميع المخالفات فور حدوثها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين"، موجهاً رؤساء القرى بحصر جميع المتغيرات منذ بداية شهر يناير الماضى حتى الآن بجميع القرى، وإعادة دراسة هذه المتغيرات للتأكد من عدم وجود المخالفات مرة أخرى، مع إرسال هذه المخالفات إلى قسم الشرطة لتحديد موعد حملة لإزالتها.

وثمن "الأنصارى" جهود رؤساء المدن والقرى، مؤكداً أن ما يقومون به من عمل هو عدالة تخدم المجتمع، معرباً عن استعداد المحافظة الدائم لدعم كافة الجهود بالشكل الذى يضمن المصلحة العامة ويسهم فى التيسير على المواطنين، موجهاً رئيس الوحدة المحلية لقرية السعيدية بسرعة إزالة الأكشاك المخالفة على الطريق السياحى لبحيرة قارون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.