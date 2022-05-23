سامح شكرى يشارك فى جلسة حول جهود التكيُف مع تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - يشارك سامح شكرى، وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، فى جلسة حول جهود التكيُف مع تغير المناخ لبحث سُبُل دعم الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص لهذه الجهود.





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