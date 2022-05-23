ممثل السعودية بدورة «الإذاعات الإسلامية»: أكاديمية الأوقاف منارة نعتز بها

جدة - نرمين السيد - وأكد، خلال تكريم المشاركين فى دورة أكاديمية الأوقاف الدولية من اتحاد الإذاعات الإسلامية، أنه ممتن لمصر وشعبها، وأنه لم يشعر بأى غربة أثناء إقامته خلال أيام الدورة بمصر الشقيقة، قائلا: "مصر بلدنا الثانى وقد أكرمنا فى الأكاديمية كرما بالغا، وهذه الدورة تعد من أهم الدورات الرائدة المتميزة التى نعتز بها كثيرا، فأكاديمية الأوقاف الدولية منارة تنويرية نعتز جميعا بما تملكه من خبرة عالية وأداء شديد التميز، فقد شهدنا دورة علمية متميزة وتواصلا مع علماء ومفكرين وأدباء فى مجالات شتى بكل ما تحمله هذه الدورة من تواصل وتنوع فى الفكر مع العلماء والأدباء والمثقفين، مع ما صاحبها من جولات ميدانية كشفت لنا مدى التطور الذى تمر به جمهورية مصر العربية فى الوقت الراهن".

ووجه الشكر لوزارة الأوقاف، على ما قدمته لهم خلال هذه الدورة سواء من مادة علمية أم من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.