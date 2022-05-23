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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /699594/السيطرة-علي-حريق-هائل-داخل-منزل-بحي-المعداوي-بمدينة-السنبلاوين

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بمنزل سكني بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية دون وقوع أي إصابات.

دوت الخليج بدأت الواقعة بتلقى مدير أمن الدقهلية اللواء السيد سلطان إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء إيهاب عطية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل بحي المعداوي . إطفاء والسيطرة علي الحريق وتم الدفع بسيارات إطفاء والسيطرة علي الحريق وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لموقع الحريق ومسئولي شركة الغاز وتم الدفع بسيارات إطفاء والسيطرة على الحريق دون ووقوع أي إصابات بشرية، وتم وتحرير محضر بالواقعة .

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