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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /699592/النائب-شحاته-أبو-زيد-ينتقد-طول-فترة-إجراءات-تسجيل-العلامات-التجارية-ويطالب-بتشديد-الرقابة-علي-السوق

انتقد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، طول فترة إجراءات تسجيل العلامات التجارية، مشيرا الى أنها تستغرق حد ادنى سنتين على الأقل، كما أن في بعض الأحيان، يتم الاستيلاء على العلامة التجارية، أو يتم رفضها لوجود تعارض بينها وعلامة أخرى بهدف التحايل.

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وأشار أبو زيد، إلى أهمية تعديل القوانين المنظمة لها، وكذلك شدد على أهمية الرقابة على السوق في ذلك الملف.

النائب شحاته أبو زيد ينتقد طول فترة إجراءات تسجيل العلامات التجارية

جاء ذلك اجتماع اللجنة مساء اليوم، برئاسة النائب محمد السلاب، وكيل اللجنة، لمناقشة دور وزارة التموين والتجارة الداخلية في تسجيل العلامات التجارية للمنتجات المصرية ذات الميزة النسبية لمصر، والتي تستهدف زيادة الصادرات، ودور الأجهزة الرقابية بالوزارة للحد من المنتجات والأسواق العشوائية، وآلية تحديد الرسوم المفروضة على صناعة المشغولات الثمينة والمجوهرات.

و من جانبه، أكد النائب محمد السلاب، علي أهمية ملف تسجيل العلامات التجارية، لافتا أن هناك بعض السلبيات التى تتسبب في خسائر ضخمة للمصنعين والمستثمرين وبالتالي يؤثر سلبيا على قطاع الصناعة.

وقال السلاب: رغم خطورة ذلك الملف، إلا أن البعض يتعامل معه باستخفاف، مشددا على ضرورة بحث العقبات والثغرات في تسجيل العلامات التجارية في القوانين الحالية، والعمل على حلها، لحماية الصناعة الوطنية، من خلال تعديل تلك القوانين.

و تابع وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب: للأسف هناك حالات تحايل في تسجيل العلامات التجارية، يقوم بها البعض، لتحقيق مكاسب باهظة من وراء تقليد العلامات التجارية.

كما طالب النائب مصطفى بدران، بوجود معايير قوية لتسجيل العلامات التجارية، مشيرا الى وجود حالات تحايل من جانب البعض مما يسمون وكلاء براءات ، يقومون بتسجيل علامات تجارية عديدة، لاستغلالها في التحايل والابتزاز عندما يتقدم المصنعين وأصحاب المشروعات لتسجيل العلامات التجارية الخاصة بهم.