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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /699586/قريبا-محمد-رمضان-يروج-لكليب-أغنيته-الجديدة-بلالين

روج الفنان محمد رمضان لكليب أغنيته الجديدة “بلالين” التي أحدثت ضجة عريمة على السوشيال ميديا بعد طرحها على تطبيق أنغامي في يوم 15 مايو المنقضي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير موعد طرح كليب بلالين لـ محمد رمضان

وشارك محمد رمضان جمهوره صورة من كليب أغنيته الجديدة “بلالين” عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها: “بلالين قريبا.. ثقة في الله نجاح”.

مشادات كلامية بين بشرى ومحمد رمضان بسبب أغنية بلالين

هذا وشهدت الساحة الفنية منذ أن طرح محمد رمضان أغنيته الجديدة “بلالين”، مناوشات حادة بين المطربة بشرى والفنان محمد رمضان اذ بدأت المعركة بسخرية الأخيرة من أغنيته الجديدة «بلالين»، فقالت: محمود العسيلي طرح قبلها بسنين أغنية “طراطير”، وأنا مش فاهمة رمضان عايز يقول إيه في الأغنية وسمعت جملتين بلالين وطايرين.

وعندما وجه المذيع لها سؤال “هل قصد توجيه رسالة لأشخاص يعتبرهم فقاعات؟”، فكان ردها: “على أساس إنه كورة كفر، لو كان فقاعات فهي وجهة نظره وتعودنا من محمد رمضان توجيه رسائل من خلال أعماله وهو خلق لنفسه شكل وحالة بدأ الناس يتعودون عليها وفرض نفسه على الساحة، وتابعت: “ولو ضايقني هنزل له بأغنية»، ، ليعلق محمد رمضان على تصريحاتها قائلا: «فهمتي».

من جانبه ردت بشرى ردا صارما، فقالت: «لأ لسه والله، هو أنت نزلتها كلها أصلًا، هي نزلت كاملة، أنا شفت انستجرام بس، كده هتخليني أعملك أغنية كورة كفر، مبروك يا رمضان بس خفّ علينا شوية».

سبب اختيار اسم بلالين على أغنية محمد رمضان الجديدة

وكان قد كشف محمد رمضان عن سبب اختيار اسم بلالين لأغنيته الجديدة، قائلا: «البلالين جزء لا يتجزأ من حياتنا معانا في الفرح والمناسبات السعيدة، ومش موجودة في المناسبات الصعبة، أغنية بلالين بهديها لكل البلالين اللي أنا نفختهم في حياتي من وأنا عيل صغير لحد النهاردة، كل صيف وأنتوا طيبين».

على الصعيد الآخر، كشف الفنان محمد رمضان عن بدء تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "نمبر وان"، من تأليف أحمد عادل، وإخراج ياسر سامى، وكتب رمضان عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك": "بسم الله توكلنا على الله بدأنا تنفيذ فيلمي القادم نمبر وان، تأليف أحمد عادل، إخراج ياسر سامي، إنتاج يوسف الطاهر.. سينمات مصر والوطن العربي تستعد لاستقبال يليق بجمهوري".