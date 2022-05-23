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العدل تحدد ارقام هواتف لاستقبال شكاوى المواطنين في التسجيل بالشهر العقاري

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 06:29 مساءً -  في إطار حرص وزارة العدل على متابعة تنفيذ القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتيسير على المواطنين المتعاملين مع مأموريات الشهر العقاري.

 

وجه  المستشار عمر مروان وزير العدل بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة بجميع مأموريات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية وتواجد المفتشين الفنيين بشكل يومي لتذليل اي عقبات وضمان حسن سير العمل.

 

 وشدد على حسن استقبال المواطنين والتعاون معهم وتوعيتهم بالخطوات التي يجب ان يتبعها صاحب الشأن وفقاً للقانون، تيسيراً عليهم حال تسجيل ملكياتهم.

كما وجه الوزير بإنشاء وحدة تلقي شكاوي الشهر العقاري وتخصيص أرقام هواتف للرد على استفسارات المواطنين هي:

     القـاهرة:        01555887711    

الأسكندرية:    01555887722      

باقي المحافظات: 01555887733

وسيتم عرض بيان يومي على المستشار مساعد وزيرالعدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بشأن هذه الشكاوي وما تم نحوها، مع التأكيد على ضرورة تحديد موضوع الشكوى والمأمورية محل الشكوى

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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