الصحة: لقاح كورونا لا يسبب العقم للسيدات ويمكن الحصول عليه دون خوف

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 06:29 مساءً - قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح كورونا آمن ولا يسبب العقم للسيدات، وتابعت: يمكن للسيدة التي تخطط للحمل أن تحصل على اللقاح دون خوف.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.