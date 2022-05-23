ضياء رشوان يدعو الصحفيين لإرسال مقترحاتهم بشأن الحوار الوطني

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 06:28 مساءً - وجه ضياء رشوان نقيب الصحفيين الدعوة للزملاء أعضاء النقابة لارسال مقترحاتهم لقضاياهم في الحوار الوطني، وقال رشوان في بيان منذ قليل:

الزميلات والزملاء الكرام أعضاء النقابة

تلقيت دعوة من "الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب" لتمثيل نقابة الصحفيين في الحوار الوطني الذي دعا إليه السيد رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية يوم 26 أبريل الماضي، ممثلا لنقابتنا العريقة.

ولما كان الحوار الوطني شاملا لكل قضايا الوطن، وبالنسبة لنا ما يخص مهنتنا وأحوالنا ونقابتنا، فإنني أتطلع لأن أتلقى منكم مقترحاتكم فيما يجب مناقشته في ذلك الحوار باسمكم لأخذ قرار به من مجلس النقابة في اجتماع طارئ سيعقد قريبا جدا.

وأقترح أن تكون مقترحاتكم متعلقة بالمحاور التالية:

أولا: المحور التشريعي، ويشمل كل ما ترون تعديله أو إضافته أو حذفه في القوانين واللوائح ذات الصلة بالصحافة، مؤسسات وممارسة مهنية ونقابة.

ثانيا: محور الممارسة المهنية، ويشمل كل ما ترونه ضروريا لإتاحة ممارسة مهنية جادة وحرة وقادرة على آداء رسالة مهنتنا السامية تجاه المجتمع.

ثالثا: محور الأوضاع العملية والنقابية والمادية والمهنية الواجب توافرها تشريعيًا أو تنفيذيا، لتسهيل عمل الصحفيين وتوفير شروط عمل تناسب مهنتهم وظروفهم بصورة مستقرة.

زميلاتي وزملائي الكرام

أتطلع لتلقي مقترحاتكم حتى الساعة السادسة من مساء الخميس القادم الموافق 26 مايو ليتسنى تجميعها وعرضها على المجلس، ويتم هذا بإحدى الطريقتين التاليتين:-= الإيميل التالي:[email protected]= الواتساب على الرقم التالي:01280992299