251 مليون جنيه.. نقل البرلمان توافق على قرض لتحديث سكة حديد الأقصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 06:28 مساءً - وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة لا تجاوز ما يعادل 251 مليون و607 ألف دولار أمريكي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 20/1/2022.

وقال العميد وائل نعيم مساعد وزير النقل، ان تطوير نظم الاشارات من الاقصر للسد العالي ياتي في اطار مشروع تطوير الاشارات الذي تقوم به وزارة النقل ، علي عدة مراحل، من القاهرة للاسكندرية ، ومن نجع حمادي لاسيوط ، ومن نجع حمادي للاقصر ، ومن القاهرة لبني سويف ، من الاسكندرية لأسوان السد العالي ، وسيتم عمل منظومه كامله لتطوير منظومه إشارات القطارات وسنعمل خلال الفترة القادمة علي قطارات الدلتا طنطا المنصورة، المنصورة القاهرة.

من جانبة تسال رئيس لجنه النقل والمواصلات، عن أسباب الزيادة الكبيرة فى بند ٦ مصروفات سنوات سابقة من 10 مليون جنيه عام 2021/2022 إلى 603 مليون جنية عام 2022/2023.

وأيضا أسباب التراجع الشديد فى ايرادات النشاط الأخرى والذى بلغ نحو 5.300 مليار جنيه، وما هي تلك الأنشطة الأخرى المستهدفة، تراجع صافى الربح العام بنحو ٨٨٨ مليون، ونسبة التنفيذ الفعلية للمشروعات فى الخطة. الإستثمارية للعام المالى السابق 2021/2022