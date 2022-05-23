جولة بالأهرامات للمشاركين بدورة اتحاد الإذاعات الإسلامية (صور)

جدة - نرمين السيد - أبدى المشاركون خلال الجولة إعجابهم بالأهرامات الساحرة، حيث إنها تعد من عجائب الدنيا السبع، مؤكدين أن مصر صاحبة حضارة عظيمة وتاريخ عريق، وأن الأهرامات مرحلة من مراحل تطور العمارة فى الدولة المصرية القديمة. جاء ذلك فى ختام الدورة العلمية الدولية لاتحاد الإذاعات الإسلامية.

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