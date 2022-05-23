بحث إدراج يحى حسين عبدالهادى ضمن قائمة العفو الرئاسى

جدة - نرمين السيد - أعلن المحامى طارق العوضى، عضو لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة تواصلت مع رئاسة الجمهورية لإعمال الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية بالعفو عن يحى حسين عبدالهادى، وتلقت اللجنة ردا ببحث إدراجه ضمن قائمة العفو الرئاسى.





وأوضح أن لجنة العفو الرئاسى، بيان لها، أكدت احترامها لأحكام الدستور والقانون وأن أحكام القضاء المصرى واجبة النفاذ، وتدافع دوما عن استقلال السلطة القضائية وعدم التغول على اختصاصاتها.

وتابع البيان: "فى هذا السياق وإذ تلقت اللجنة اليوم خبر الحكم على الاستاذ يحى حسين عبدالهادى بالحبس لمدة أربع سنوات، وكانت اللجنة قد قامت بزيارته فى محبسه خلال إجازة عيد الفطر المبارك، فقد تواصلت لجنة العفو الرئاسى فور تلقيها نبا الحكم على السيد يحى حسين عبد الهادى مع رئاسة الجمهورية لإعمال الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية بالعفو عنه وتلقت اللجنة ردا ببحث إدراجه ضمن قائمة العفو الرئاسى، التى ستصدر خلال أيام".

واختتم البيان: "ونحن إذ نعلن ذلك على الرأى العام المصرى، فإننا نؤكد أن سيادة القانون ستظل دوما هى الحاكمة لكافة أعمال اللجنة".