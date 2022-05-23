عاجل.. الرئيس السيسى يهنئ اليمن بذكرى يوم الوحدة

جدة - نرمين السيد - الوحدة اليمنية هى توحيد وطنى بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وقامت الوحدة على أسس القومية اليمنية الوحدة كانت مرتبطة بنهاية تأثير الحرب الباردة على المنطقة العربية.

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