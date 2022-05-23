وزير الخارجية يلتقى مبعوث المناخ الصينى (صور)

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء عددا من الموضوعات الخاصة بتغير المناخ، وتحضير مصر للقمة المناخ المقرر عقدها فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل. جاء ذلك على هامش فعاليات الاجتماع السنوى للمنتدى الاقتصادى العالمى "دافوس".

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