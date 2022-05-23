رئيس مدينة الأقصر يتفقد مبنى حمام السباحة الأوليمبى بالعوامية

جدة - نرمين السيد - تفقد رئيس مدينة الأقصر دكتور على الشرابى، اليوم الاثنين، مبنى حمام السباحة الأوليمبى بمنطقة العوامية، الذى تم تجهيزه على أعلى مستوى وبأحدث الأجهزة الرياضية على مساحة 5700 متر، فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة وتعظيم الاستفادة منها، بما يعود بالنفع العام على المحافظة والمواطنين.





وبحث رئيس مدينة الأقصر دراسة إمكانية تعظيم الاستفادة القصوى من الحمام الأوليمبى، والذى يتمتع بموقع متميز تمهيدا لطرحة للاستثمار من خلال مزاد علنى وفقا للقوانين واللوائح المتبعة والاستغلال الأمثل، بما يعود بالنفع العام على المحافظة ومواطنيها. يذكر أن حمام السباحة الأوليمبى يضم 10 حارات بطول 50 مترا وعرض 25 مترا وعمق يبدأ من 160 سم وحتى 8 أمتار، وملحق به حمام سباحة صغير للأطفال، ومبن إدارى، ووحدة طب رياضى، ومجموعة مطاعم، وقاعة متعددة الأغراض، ووحدة تأهيل اللاعبين، كما يضم الحمام 3 كافيتريات حديثة، وقاعة اجتماعات، وصالتين للمناسبات تصل الواحدة منها إلى 400 فرد، كما يضم صالة لألعاب القوى وناد صحى، إلى جانب جراج يتسع لـ 65 سيارة.

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