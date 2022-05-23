العدل تخصص هواتف لاستقبال شكاوى المواطنين حول الشهر العقارى

جدة - نرمين السيد - في إطار حرص وزارة العدل على متابعة تنفيذ القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتيسير على السادة المواطنين المتعاملين مع مأموريات الشهر العقاري.





وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة بجميع مأموريات الشهر العقارى على مستوى الجمهورية وتواجد المفتشين الفنيين بشكل يومى لتذليل أى عقبات وضمان حسن سير العمل. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة العدل على متابعة تنفيذ القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتيسير على المواطنين المتعاملين مع مأموريات الشهر العقارى. وشدد وزير العدل، على حسن استقبال المواطنين والتعاون معهم وتوعيتهم بالخطوات التى يجب أن يتبعها صاحب الشأن وفقا للقانون، تيسيرا عليهم حال تسجيل ملكياتهم. كما وجه بإنشاء وحدة تلقى شكاوى الشهر العقارى وتخصيص أرقام هواتف للرد على استفسارات المواطنين هى:

القـاهرة: 01555887711

الإسكندرية: 01555887722

باقى المحافظات: 01555887733

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