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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /699577/رامي-صبري-يفتتح-شهر-يونيو-بحفل-غنائي-في-جدة-تفاصيل

يستعد الفنان رامي صبري لافتتاح شهر يونيو المقبل بحفل غنائي جديد وذلك ضمن فاعليات موسم جدة في صيف 2022، ومن المقرر أن يقدم خلاله عدد من أغنياته المميزة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير موعد حفل رامي صبري الجديد

ويقدم رامي صبري خلال حفله في جده الأغنيات الأتية: "كلمة" و"حياتى مش تمام" و"بقابل ناس" و"خطيرة" و"شطبنا"، فضلا عن أغنياته الجديدة مثل “لسة الكلام زعلان”، “ومع نفس”، “حكايات”، وغيرها من الأغنيات التي تلقى روجا لدى متابعيه.

وكان من المقرر أن يتعاون رامي صبري ورامي جمال وفرقة مسار اجباري بمدينة نصر في مركز المؤتمرات، اذ كان سيقدموا كلا منهما باقة من أروع أعمالهم الغنائية، ولكن لأسباب لم يعلن عنها يستمر تأجيل الحفل بشكل مستمر، خاصة وأنه حفل لنجوم كبار وفرقة حققت نجاحا كبيرا.

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آخر أعمال رامي صبري

وكانت آخر أعمال الفنان رامي صبري كانت أغنية «مع نفسي» والذي ظهر كليبها في جو صيفي مبهج، يتميز ببعض المناظر الطبيعية والديكورات الريفية البسيطة، مع المزج بينها وبين الجو الأروبي، مما أطفى روح مختلفة على هذا الكليب، وظهرت الموديل التي تشارك صبري في الكليب بعدد من الإطلالات، منها الصباحية الناعمة، ومنها الكاجوال التي تميل إلى الجراءة والحدة.

رامي صبري في برنامج معكم منى الشاذلي

وحل الفنان رامي صبري في وقت سابق ضيف على برنامج “معكم” للإعلامية منى الشاذلي وتحدث خلال الحلقة عن أزمة وفاة شقيقه بعد إدمانه للمخدرات وهربه من مصحة خاصة لعلاج الإدمان، ووجه رسالة لكل الأسر التي تحتوي على شباب في سن المراهقة، وافنتباه لكل تفاصيلهم خاصة عندما تبدأ في التغيير، وحرص الأهل على صداقة أبنائهم منذ الطفولة؛ لتجنب الوصول لمراحل خطرة كالإدمان وغيره.

وحضرت زوجة الفنان رامي صبري معه أثناء اللقاء في برنامج منى الشاذلي، وحكت عن أول مرة ألتقيا فيها وكيف كان لمي كساب دور قوي في زواجهما.