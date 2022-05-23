انت الان تتابع تفاصيل خبر الدكتور عبد السند يمامة يتفقد مكتب خدمة المواطنين ويؤكد: الوفد طوال تاريخه صوت الأمة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /699576/الدكتور-عبد-السند-يمامة-يتفقد-مكتب-خدمة-المواطنين-ويؤكد--الوفد-طوال-تاريخه-صوت-الأمة

دوت الخليج

واستمع رئيس الوفد، إلى شرح تفصيلي من موظفي المكتب وكيف يتم استقبال طلبات المواطنين وتوصيلها للمسئولين وذلك للعمل على تحقيقها من خلال الآليات المتبعة التي وضعها الحزب في هذا الشأن، ومنها جريدة الوفد من خلال صفحة متاعب الناس ونشر ردود المسئولين أولًا بأول وتسليم الطلبات لنواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ.

الدكتور عبد السند يمامة يتفقد مكتب خدمة المواطنين

وشدد رئيس الوفد، على أهمية توصيل كافة الطلبات التي تقدم من المواطنين لتحقيق التواصل بين المواطنين والمسئولين، وتوصيل صوت المواطن إلى مسئول الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات، من أجل بحث وتنفيذ الطلبات تيسيرا على المواطنين.

وأكد رئيس الوفد، أن حزب الوفد طوال تاريخه هو صوت الأمة وهو المعبر الحقيقي عن آمال وطموحات الشعب وداعم حقيقي للدولة المصرية، لذلك فإن مكتب خدمة المواطنين يتلقى طلبات المواطنين من جميع أنحاء الجمهورية يوميا بمقر الحزب.

يذكر أن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، قد وافق على الطلب المقدم من سعد بدير عضو مجلس النواب السابق عن حزب الوفد، بتفعيل دور مكتب خدمة المواطنين بمقر الحزب الرئيسي بالدقي، على أن يختص المكتب بتلقي طلبات المواطنين من جميع أنحاء الجمهورية يوميا، وذلك عن طريق مندوب يتواجد في الحزب بشكل يومي لجمع هذه الطلبات، لتوزيعها على المسئولين من الوزراء والمحافظين بمساعدة نواب الحزب وتسهيل مهمة التواصل مع المسؤولين.