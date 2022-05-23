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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /699574/البرلمان-يحيل-مقترح-النائبة-غادة-علي-بشأن-بناء-مدرسة-بقرية-طفنيس-المطاعنة-بالأقصر-للحكومة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اقتراح النائبة غادة على، بشأن بناء مدرسة بقرية طفنيس المطاعنة - محافظة الأقصر على قطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

دوت الخليج

بناء مدرسة بقرية طفنيس المطاعنة بالأقصر

هذا وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المسشار الدكتور حنفي جبالي، موافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021.

ومن جانبه، استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات تقرير لجنة النقل والمواصلات ، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، أهمية القرض مؤكدا مشروع "مترو الإسكندرية" هو أول مشروع ضمن برنامج خطة عمل المدن الخضراء في محافظة الإسكندرية.

وتابع: من ضمن منح المساعدات الفنية التي يقدمها البنك والمذكورة في التمهيد في اتفاق القرض، سيقوم البنك بتعيين استشاري لمساعدة محافظة الإسكندرية في إعداد خطة عمل المدن الخضراء بالمحافظة، وجاري حاليا التنسيق مع محافظة الإسكندرية واستيفاء الموافقات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع، حيث إدراج المشروع في الخطة العامة للدولة والرقم الكودي له: المشروع مدرج بالخطة الاستثمارية للهيئة القومية للأنفاق عن العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ تحت کود رئیسی رقم (٤٨٠٢) - کود فرعی (١٠٢٢٦٠٩٩) مشروع كهرية خط سكة حديد أبو قير/ الإسكندرية بمبلغ ٧٨٥٦,٢ مليون جنيه قروض خارجية.

واستكمل عابد: بعد أن تدارست اللجنة موضوع قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٢٢، مع مسئولي وزارتي النقل، والتنمية المحلية فيما يتعلق بأهمية المشروع وما يمكن أن يحققه من نفع لمواطني محافظة الإسكندرية، ومن خلال مناقشة مندوبي وزارتي المالية والتعاون الدولي في شروط ومميزات القرض محل الاتفاق والمخصص لتمويل جزء من المشروع، فان اللجنة تورد رأيها على النحو التالي: يسهم القرض في تنفيذ مشروع خدمي وتنموى يحقق أهدافاً اجتماعية واقتصادية وبيئية كبيرة لمجتمع الإسكندرية.