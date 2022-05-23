بعد فوزه بجائزة الحذاء الذهبى.. محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي فى الدوري الإنجليزي 2022

وبحسب الشبكة، تواجد النجم المصري فى التشكيل المثالى لهذا الموسم، والذى جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر "ليفربول"

خط الدفاع: جواو كانسيلو "مانشستر سيتي"، فيرجيل فان دايك "ليفربول"، جويل ماتيب "ليفربول"، ترينت ألكسندر أرنولد "ليفربول".

خط الوسط: سون هيونج "توتنهام"، رودري "مانشستر سيتي"، كيفين دي بروين "مانشستر سيتي"، محمد صلاح "ليفربول".

خط الهجوم: إيفان توني "برينتفورد"، هاري كين "توتنهام".

وتوج محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبى للبريميرليج للمرة الثالثة فى مسيرته الكروية، وذلك فى الموسم الجاري 2021-2022 الذى أسدل الستار عليه مساء أمس الأحد، بحصول مانشستر سيتي على اللقب والريدز وصيفا.

وحسم محمد صلاح صدارة ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 23 هدفا، متساويا مع هيونج مين سون، نجم توتنهام هوتسبير مع ختام منافسات البريميرليج.

وسجل محمد صلاح هدفا في فوز ليفربول على وولفرهامبتون بالجولة الختامية، كما أحرز سون هيونج مين هدفين في انتصار السبيرز على نورويتش سيتي.

ونجح النجم المصرى في التتويج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي مرتين سابقتين في مشواره الكروى، بدأها موسم 2017-2018 برصيد 32 هدفا.

كما حصد محمد صلاح جائزة هداف البريميرليج في موسم 2018-2019 بعدما سجل 22 هدفا متساويا مع الثنائى ساديو مانى وبيير إيميريك أوباميانج.وجاء الترتيب النهائي لهدافي الدوري الإنجليزي 2022، كالتالى..

محمد صلاح – ليفربول: 23 هدفا

سون هيونج مين – توتنهام: 23 هدفا

كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد: 18 هدفا

هاري كين – توتنهام: 17 هدفا

ساديو ماني – ليفربول 16 هدفا

ديوجو جوتا – ليفربول: 15 هدفا

كيفن دي بروين – مان سيتي: 15 هدفا

جيمى فاردى – ليستر سيتي: 15 هدفا