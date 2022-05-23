القومي للمرأة ومركز الأزهر للفتوى يستكملان حملات التوعوية للإرشاد الأسري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 03:28 مساءً - يستكمل المجلس القومي للمرآة بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى من خلال وحدة لم الشمل وبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية خلال شهر مايو حملات التوعوية ضمن برنامج الارشاد الاسري والتنشئة المتوازنه بعدد من محافظات مبادرة حياة كريمة وهى (الوادي الجديد، المنوفية، اسيوط ، الجيزه ،كفر الشيخ ، دمياط الغربية ).

تهدف الحملات التوعوية إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة دينياً واجتماعياً، وتعزيز الوعى المجتمعى حول قضايا المرأة،وتشمل الحملات العديد من الموضوعات والتي تتضمن التوعية الصحية والنفسية للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا واساليب الاختيار السليم والتاكيد على اهميته في البناء والتخطيط لأسرة سوية وسليمة ، بالإضافة الى صحة الأم والطفل والتغذية السليمة والرضاعه ، اشكال النمو والتطور للاطفال ، التعرف على مفهوم الاعاقة والدمج وأيضا ً اساليب التربية الايجابية والتنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة من المنظور الديني والإجتماعي الصحيح .. وأيضا مدى تأثير التربية السلبية او الإيجابية في رسم مستقبل وشكل حياة أبناءنا وصحتهم الجسدية والنفسية واثر ه البالغ على المجتمع ككل .

كما تتضمن الحملة تنظيم ورش عمل بفروع المجلس بالمحافظات حول منهج المشورة الأسرية والتنشئة المتوازنة تستهدف الرائدات بالمحافظة ،بهدف تدريبهن للمشاركة في حملات المجلس الخاصة بتنمية الأسرة .

كذلك يتم عقد العديد من ندوات التوعية واللقاءات الجماهيرية بالجامعات ومعاهد التمريض ومراكز الشباب للتعريف بمشروع تنمية الأسرة وجميع محاوره بشكل عام ومنهج المشورة الاسرية بشكل خاص

ويقوم على التدريب مجموعة من المدربين المعتمدين من المجلس والحاصلين على تدريب مدرب بالتعاون مع الجمعية المصرية البريطانية لطب الاطفال ومجموعة من الشيوخ من المركز العالمي للفتوى الالكترونية بالأزهر الشريف .