محافظ بورسعيد يشهد فعاليات القوافل التعليمية بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات في مادة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 03:28 مساءً - شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، فعاليات القوافل التعليمية في مادة اللغة الإنجليزية والتي يحاضرها الأستاذ أحمد علي الدين بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، والتي انطلقت تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وبالتعاون المشترك بين مؤسسة مشكاة نور ومديرية التربية والتعليم، والدكتور سيد غريب منسق القوافل جاء ذلك بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، والدكتور سيد غريب منسق القوافل التعليمية والأستاذ عماد علام مستشار المحافظة للتعليم.ومسئولي مؤسسة مشكاة نور

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى تنفيذ القوافل التعليمية و التنظيم المتميز ، كما أشاد اللواء عادل الغضبان باستجابة الطلاب وحرصهم على الحضور وتحقيق أقصى استفادة من المراجعة النهائية لجميع المواد للثانوية العامة، حيث شهدت مراكز القوافل التعليمية "بورسعيد الثانوية بنات ومعسكر بورسعيد للكشافة.. ومدرسة الخلفاء الراشدين ببورفؤاد" إقبال أعداد طلابية كبيرة منذ اليوم الأول لانطلاق القوافل التعليمية.، ومن المقرر أن تستمر لمدة شهر حتى بداية امتحانات شهادة الثانوية العامة.

وأكد المحافظ علي ان القوافل التعليمية حققت نجاح بشكل كبير، وذلك نتيجة الاعتماد على أكفأ المعلمين وتميز القائمين علي القوافل والتنظيم العالي الذي يوفر علي الطلاب الكثير من المعاناة لمراجعة المواد الدراسية قبل الامتحان.

ووجه محافظ بورسعيد دعوة لجميع طلاب الثانوية العامة، واولياء الامور للإستفادة من القوافل التعليمية والتي تقدم مجانا، للحصول على فرصة المراجعة النهائية، علي كيفية إجتياز الإختبار والتدريب النهائي علي شكل الإختبار الفعلي متمنيا للطلاي تحقيق مزيد من النجاح والتوفيق خلال امتحانات الثانوية العامة