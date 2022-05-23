المجلس القومي للمرأة يواصل فعاليات جلسات الدوار بمحافظة المنيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 03:28 مساءً - فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى اطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقرى حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا فى الفترة من 16-23 مايو ٢٠٢٢ وبمشاركة مديرية الأوقاف فعاليات جلسات الدوار فى قرى ومراكز المحافظة.

هذا وقد تضمن النقاش داخل الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الانجابية وأهمية المباعدة بين الابناء والتربية السليمة للأبناء.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى.

وتجدر الإشارة إلي أن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" يستهدف توعية ١٠ مليون مواطن بقضايا تنمية الأسرة.