وزير التعليم ينفى الشائعات المتداولة حول مسابقة الـ30 ألف معلم

وقال الوزير فى تصريحات صحفية: "هذا المنشور قديم ومكرر وغير صحيح ويتم تداوله كل فترة لإثارة البلبلة".
وينتظر خريجو كليات التربية على مستوى الجمهورية، إعلان تفاصيل تعيين 30 ألف معلم لمدة 5 سنوات؛ لسد العجز بالمدارس فى عدد من التخصصات.
وقال شوقى، إن العديد من أجهزة الدولة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء، يعملون لوضع ضوابط وآليات مسابقة الـ30 ألف معلم، والمقرر الإعلان تفاصيلها خلال الفترة المقبلة، لكن حتى الآن لم يتم الإفصاح على أية معلومات.
وأضاف أن الوقت الذى تستغرقه الدولة قبل الإعلان عن تفاصيل المسابقة، أنها تستهدف حل مشكلة عجز المعلمين فى تخصصات معينة ونقاط محددة على مستوى الجمهورية: "إحنا بنحل مشكلة مش مجرد تعيين وخلاص"، مشيرًا إلى أن هناك جهد مبذول لتحديد مناطق العجز.
وتابع بأنه جارى إعداد امتحانات قبول المعلمين المتقدمين للمسابقة، بالتعاون مع كليات التربية وجهاز التنظيم والإدارة، لتحقيق النتائج المرجوة واختيار الكفاءات المطلوبة فى نقاط العجز، مشددًا أنه لا وساطة أو أى نوع آخر من التدخل فى الاختيار.
وأوضح طارق شوقى أن المسابقة تجرى على 5 موجات، لمدة 5 سنوات، بحيث يتم تعيين 30 ألف معلم فى كل عام بإجمالى 150 ألف معلم، مشيرًا إلى أن المؤتمر الصحفى المرتقب يتضمن شرحاً لضوابط المسابقة وآليات التقدم إليها والأوراق المطلوبة وتفاصيل امتحانات القبول.
وفى يناير الماضى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف معلم سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
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