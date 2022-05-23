3 وزراء يبحثون استعدادات استضافة قمة المناخ COP27

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا مشتركًا مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، بحضور السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.





جاء ذلك فى إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ "COP 27" بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، وبحث الفعاليات المرتقب عقدها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، ووزراء المالية والبيئة الأفارقة فى سبتمبر المقبل، استعدادًا لقمة المناخ و"يوم التمويل"، الذى يعقد على هامش القمة.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ المقبل "COP 27"، والفعاليات الممهدة له تهدف إلى التوصل إلى توافق بشأن احتياجات الدول الأفريقية فى ملف تغير المناخ وكذلك تسريع وتيرة العمل على توفير التمويل للمناخ، والتأكيد على إتاحة التمويل الموجود داخل المنظمات الدولية، وتحديد أدوات التمويل المبتكرة "مبادلة الديون، والتمويل الأخضر، والقروض".

لفتت وزيرة البيئة فيما يخص مؤتمر التمويل الدولى الذى سيعقد سبتمبر المقبل ضمن الفعاليات الممهدة للاستعدادات استضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل "COP 27"، إلى أهمية هذا المؤتمر فى الربط بين موضوعات البيئة والمناخ والتمويل، الذى يعد محركا أساسيا لتسهيل عملية التصدى لآثار تغير المناخ والبدء العاجل فى التنفيذ، فى إطار التأكيد على أن مؤتمر المناخ المقبل الذى ترأسه مصر هو مؤتمر للتنفيذ، مشيرة إلى التنسيق الكامل بين وزارات البيئة، والتعاون الدولى، والمالية لتسهيل مشاركة الجهات الدولية وشركاء التنمية، وزراء البيئة والمالية الأفارقة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص مصر على صياغة رؤية أفريقية موحدة فى مكافحة التغيرات المناخية، من خلال اجتماعات وزراء المالية والبيئة الأفارقة، والجلسات النقاشية مع شركاء التنمية الدوليين، المقرر عقدها فى مصر خلال النصف الأول من سبتمبر المقبل، فى إطار الاستعداد لـ"يوم التمويل"، الذى تنظمه مصر على هامش فعاليات قمة المناخ؛ بما يلبى الاحتياجات التمويلية للدول الإفريقية بآليات ميسرة، تساعد فى التحول للاقتصاد الأخضر، وإرساء دعائم التمويل المستدام، على أن يتم تبنى هذه الرؤية القارية فى مناقشاتنا مع شركاء التنمية الدوليين؛ من أجل الإسهام فى تعظيم المشروعات الصديقة للبيئة، موضحا ضرورة الانتباه إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية مع تداعيات التغيرات المناخية، ضاعفت التحديات الاقتصادية بالدول النامية والأفريقية، على نحو يفرض التحرك، خلال قمة المناخ، لاتخاذ اللازم لتحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات تنفيذية لمساعدة هذه الدول على التكيف مع هذه الظروف الاستثنائية، بحيث يتم خفض أعباء الديون على الاقتصادات الناشئة، بما يمكنها من الوفاء بمتطلبات مكافحة التغيرات المناخية.

أضاف الوزير: حريصون على المشاركة الفعالة لكل الشركاء الدوليين بالجلسات النقاشية التى تمهد لـ"يوم التمويل"؛ من أجل بلورة رؤية استراتيجية فى تمويل مجالات التكيف المناخى، خصوصًا بالدول النامية، لافتا إلى أن مصر تمتلك أفكارا جيدة وأجندة هادفة ورؤى طموحة نستعرضها فى هذه الجلسات؛ على النحو الذى يمكننا من التعامل السريع مع الأوضاع الاستثنائية التى تجابهها الدول النامية والإفريقية، فى إطار تبنى مصر للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التى تستهدف إرساء دعائم نظام بيئى متكامل ومستدام، يعزز قدرات الدولة على مواجهة مختلف المخاطر.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أهمية "يوم التمويل" المقرر انعقاده ضمن قمة المناخ "COP 27"، الذى سيمثل فرصة للتعاون والتواصل بشكل وثيق مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، بشأن حشد آليات التمويل وتعزيز سبل التمويل المختلط من أجل تنفيذ خطط العمل المناخى على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

أشارت المشاط إلى أن التمويل هو أحد أهم المحاور الأساسية التى يحتاجها العالم لدفع العمل المناخى، وتلبية طموحات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات الضارة، وتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية، فمن الضرورى أن تقوم المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص بدورها لمساعدة الحكومات على توفير التمويلات اللازمة لتمويل خطط العمل المناخى والتحول الأخضر.

أوضحت المشاط أن منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، المقرر انعقاده خلال سبتمبر المقبل، يتيح الفرص للإعداد والتحضير لـ"يوم التمويل"، من خلال تنسيق الرؤى والجهود المشتركة بين حكومات دول قارة إفريقيا، وتجمع وزراء المالية والبيئة الأفارقة لوضع رؤية موحدة يتم العمل على تحقيقها خلال قمة المناخ، بهدف دفع جهود القارة لتحقيق التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063 وخفض الآثار الضارة للتغيرات المناخية.