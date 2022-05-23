التضامن: الحكومة أصدرت قرارا بتشكيل لجنة وطنية لبحث مشكلات الحضانات

جدة - نرمين السيد - شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى ندوة علمية حول " تنمية الطفولة المبكرة.. توجيه الاستثمارات لتنمية رأس المال البشرى على المدى الطويل فى مصر" والتى أقيمت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.





وتأتى الندوة فى إطار سلسلة الندوات العلمية تحت عنوان "الأدلة العالمية من أجل مصر"، وهو نشاط مشترك بين منظمة يونيسف مصر ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن النماء فى مرحلة الطفولة المبكرة يقع تحت مهام وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك فى الفئة العمرية تحت سن 4 سنوات، حيث تولى الوزارة الاهتمام بعدة جوانب حتى تضمن حصول الأطفال على حقوقهم المتكاملة فى التنشئة السليمة وتكوين الشخصية وتنمية المهارات والاكتشاف المبكر عن أية مشكلات سلوكية والاكتشاف المبكر عن الإعاقة لمواجهة ما يمكن مواجهته منها أو لتوجيه الأسر بسبل التعامل مع الإعاقات المتنوعة.

وأضافت القباج أنه من المهم العمل على الاستثمار فى رأس المال البشرى فى تلك المرحلة العمرية المهمة، كى نضمن الرعاية الكاملة للأطفال والأمهات، مشددة على أن الوزارة تعمل على تيسير استخراج تصاريح الحضانات، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية والشريكة فى اللجنة الوطنية التى وجه دولة رئيس الوزراء بتشكيلها لتسهيل مهمة استخراج التراخيص وحصر الحضانات فى جمهورية مصر العربية وتطوير قاعدة بيانات مصنفة بالفئة العمرية وبالموقع الجغرافى.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك بعض القرى التى لا يوجد بها حضانات أو يوجد بها عدد لا يتناسب مع عدد الأطفال فى عمر الطفولة المبكرة، وقد وجهت القيادة السياسية بالتوسع فى تقديم خدمات الطفولة المبكرة فى كل القرى المحرومة، تأكيدا لمبادئ الاستثمار فى البشر وتشجيعا للأسر على إلحاق أطفالهم بالمدارس فيما بعد، ومن ثم تتعاون وزارة التضامن الاجتماعى مع الجمعيات الأهلية ومع مكاتب السادة المحافظين فى زيادة عدد الحضانات ورفع كفاءة بعض الحضانات المتهالكة، وذلك فى كافة القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هذا بالإضافة إلى المنهج الذى يتم تطويره بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وشركة "ديسكفرى" للأطفال فى المرحلة العمرية تحت سن 4 سنوات، والذى يتفق مع المعايير الدولية للحضانات ويركز على تنمية مهارات الأطفال وشخصياتهم والعمل على تعزيز وعيهم الإيجابى وعلاقاتهم بأسرهم وبالبيئة الخارجية بشكل عام.

وأوضحت القباج أن الوزارة تشجع الأسر على إلحاق أطفالهم بالحضانات، ويتم العمل على تنمية الوعى وتصحيح المفاهيم بفوائد الحضانات، بالإضافة إلى توفير خدمات للأمهات وتقديم الحوافز لهم من خلال خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة، وتوفير مشروعات متناهية الصغر لتشجيع النساء على المشاركة الإيجابية فى سوق العمل، كما يتم العمل على دعم الأطفال من ذوى الإعاقة إما فى حضانات دامجة للإعاقات البسيطة أو فى حضانات خاصة بالأطفال ذوى الإعاقات الشديدة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الألف يوم الأولى فى حياة الطفل هامة للغاية لكل من الأم الحامل والجنين وذلك لحين مرحلة الولادة وحتى يبلغ المولود عامين، حيث إنه فى هذه المرحلة يتم اكتمال بناء صحة الطفل بدنيا ونفسيا وعاطفيا، كما أفادت أن الوزارة تتعاون فى هذا البرنامج مع وزارة الصحة والسكان التى تقوم بالكشف الدورى على الأطفال من خلال منظومة الرعاية الأولية للأم والطفل، بالإضافة إلى وزارة التموين التى تقوم بإضافة نقاط على بطاقة التموين للأمهات المذكورات بقواعد البيانات التى ترسلها وزارة التضامن الاجتماعى بعد التزام الأم بحضور جلسات التوعية الصحية والتغدوية وبعد الكشف الدورى على الأطفال، علما بأن عدد المستفيدين من هذا البرنامج حتى تاريخه 40 ألف أم من الأمهات ذات الوضع الاقتصادى المنخفض.