وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون المشترك مع رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى

جدة - نرمين السيد - وتم بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمنتدى فى إطار رئاسة مصر واستضافتها لمؤتمر COP27، كما تم تناول الأوضاع الاقتصادية الدولية والأمن الغذائى فى ظل الأزمة الأوكرانية وسبل الحد من تداعياتها.

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