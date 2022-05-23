«التعليم» تشكل غرف عمليات بالمديريات لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية

جدة - نرمين السيد - وجاء فى الخطاب أنه فى إطار الاستعدادات الجارية بقطاع التعليم الفنى والخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية: صناعى، زراعى، تجارى وفندقى، للدور الأول من العام 2022، وبناء على اعتماد وزير التربية والتعليم، مواعيد الامتحانات العملية والمعملية التى بدأت يوم السبت الموافق 21 مايو 2022، والامتحانات التحريرية التى تبدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 28 مايو 2022، ثم استكمال الامتحانات العملية ومهمات التقييم النهائى لطلاب البرامج المطورة عقب الامتحانات التحريرية وحتى يوم السبت الموافق 18 يونيو 2022.

وفى ضوء مشروع القرار الوزارى المعروض على وزير التربية والتعليم والخاص بتشكيل غرفة عمليات بالمديريات التعليمية أثناء امتحانات الدبلومات الفنية العملية والتحريرية، يرجى اتخاذ اللازم نحو تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات طلاب الدبلومات الفنية، بكل إدارة تعليمية بها لجان سير امتحانات بكل مديرية، ويكون تشكيلها على النحو التالى:

تشكيل غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية:

- مدير عام الإدارة التعليمية أو من ينوب عنه فى حالة وجود موانع.

- مدير إدارة التعليم الفنى بكل إدارة تعليمية أو من ينوب عنه فى حالة وجود موانع.

- مسؤول الأمن بالإدارة التعليمية.

- عضو من التطوير التكنولوجى بالإدارة.

مهام غرفة العمليات

- متابعة وصول كراسات الامتحان لمقار اللجان.

- متابعة عودة كراسات الامتحان حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة.

- متابعة حسن سير العمل بلجان سير الامتحان والعمل على حل جميه المعوقات التى تواجه العمل.

- حلقة الوصل بين لجان السير نطاق كل إدارة وغرفة عمليات المديرية التعليمية.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 28 مايو 2022، وتستمر حتى 9 يونيو المقبل، ويستكمل الطلاب بعدها الامتحانات العملية والمعملية التى بدأوها يوم 21 مايو الجارى، لتنتهى جميع الامتحانات يوم 18 يونيو المقبل.