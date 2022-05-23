شكرى يلتقى نائب رئيس المفوضية الأوروبية فى دافوس

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الإثنين، بنائب رئيس المفوضية الأوروبية مفوض تعزيز أسلوب الحياة الأوروبية مارجريتيس شيناس، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس.





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