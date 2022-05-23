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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /699532/النائب-محمد-إسماعيل-إتفاقية-الكهرباء-المائية-تؤكد-تحول-مصر نحو-الطاقة-النظيفة-ومواجهة-التغيرات-المناخية

أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إتفاقية "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية" هامة فى ظل توجه الدولة نحو الطاقة النظيفه والمتجددة.

دوت الخليج

النائب محمد إسماعيل: «إتفاقية الكهرباء المائية» تؤكد تحول مصر نحو الطاقة النظيفة ومواجهة التغيرات المناخية

وأعلن "إسماعيل"، فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين موافقتة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الإقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة ألاموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية"،الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/11/2021و14/12/202

وأوضح "نائب التنسيقية"، أن مصر تستعد لإستضافة مؤتمر المناخ cop 27والذى سيقام فى شرم الشيخ ’ وحيث أن نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات المتجددة تبلغ نسبتها 18.5 %وعند أقصى حمل وفقا لتقرير هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة، والمجلس الأعلى للطاقة اعتمد خطة الطاقة النظيفة والمتجددة خطة لزيادة تلك النسبة إلى 42 % عشان 2035.

وأشار"إسماعيل"، أن مثل تلك الإتفاقيات هامة وصديقة للبيئة ولاتصدر إنبعاثات فى توليد الكهرباء، كما أن شروط الإتفاقية ميسرة ومدة سداد القرض 30 عام ونسبة العائد بسيطة 2%.