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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /699528/الجزار-يتابع-سير-العمل-بالمشروعات-السكنية-المختلفة-الجاري-تنفيذها-بالمنصورة-الجديدة

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، جولته بمدينة المنصورة الجديدة، والتي رافقه فيها مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمتابعة سير العمل بالمشروعات السكنية المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة.

دوت الخليج

وزير الإسكان يوجه بتوفير الأنشطة المناسبة بالمنطقة الفاصلة بين الطريق الدولي والمنصورة الجديدة

ووجه وزير الإسكان، بتوفير الأنشطة المناسبة بالمنطقة الفاصلة بين الطريق الدولي الساحلي ومدينة المنصورة الجديدة، لتكون متنزهًا للمواطنين، حيث تضم تلك المنطقة، زراعات ومساحات خضراء، ومسارات للمشاة والدراجات بطول 4.2 كم، ومقاعد مظللة للمواطنين، وبرجولات.

4704 وحدات بـ«سكن مصر».. و11232 وحدة بـ« JANNA »

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مشروع "سكن مصر"، بمدينة المنصورة الجديدة، يضم 4704 وحدات سكنية (196 عمارة)، بينما يحتوي مشروع "JANNA" على 11232 وحدة سكنية (468 عمارة)، كما يضم مشروع الفيلات 1149 فيلا بها 2103 وحدات، موضحاً أنه جار الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية بالمرحلتين الأولى والثانية بالمدينة، وجار التنفيذ بالمرحلتين الثالثة والرابعة بنسب متقدمة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وجار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة الجديدة، وتضم (مساجد - كنيسة - مدارس - أسواق تجارية - مركز طبى)، كما تم ويجرى تنفيذ مشروعات وشبكات المرافق المختلفة.

وزير الإسكان يتفقد كورنيش المنصورة الجديدة

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قام بجولة تفقدية بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ومنطقة الفيلات المقابلة للكورنيش، لتفقد سير العمل، ومتابعة الموقف التنفيذى، ورافقه فى الجولة مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة العناية الفائقة بما تم تنفيذه من أعمال بمشروع كورنيش المنصورة الجديدة، وإظهاره بالشكل الجمالى اللائق، حيث يُعد الكورنيش من العلامات المميزة لمدينة المنصورة الجديدة، موجهاً بالاهتمام بأعمال الزراعة بالكورنيش، وتوفير مقاعد جلوس للمواطنين، وإتاحة الفراغات لإقامة أنشطة تلبى احتياجات زوار كورنيش مدينة المنصورة الجديدة.