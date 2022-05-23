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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /699526/رئيس-النواب-يهنئ-النائبة-ضحي-عاصي-بمناسبة-انضمامها-لاتحاد-الكتاب-الروسي

قدم المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النوابـ التهئنة للنائبة ضحي عاصي ، بمناسبة انضمامها لاتحاد الكتاب الروسي وترجمة روياتها الأدبية إلي الروسية بجانب ترجمة الرويات إلى كل لغات العالم، قائلا: " تعد الأديبة النائبة ضحي عاصي أول كاتبة وأديبة تحصل على عضوية اتحاد الكتاب الروسي، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح .

دوت الخليج

رئيس النواب يهنئ النائبة ضحي عاصي بمناسبة انضمامها لاتحاد الكتاب الروسي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة عددا من الاتفاقيات الدولية ، حيث أعربت النائبة عن سعادتها بالإنضمام إلى اتحاد الكتاب الروسي .

البرلمان يوافق نهائيا علي قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

وأكد مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان، بأنه نظراً لتعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، السياحة، الجمعيات، والهيئات، والفُرَادى) وما قد يتعرض له الحاج من بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج، الأمر الذي يقتضي وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، وهو ما أوجب إعداد مشروع القانون المعروض لتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، مع ربط هذا التنظيم ببوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، تتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.

وجاء مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان، بمبادئ وأهداف يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع والتي تتضمن تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.