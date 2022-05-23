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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /699525/القوى-العاملة-صرف-مليون-جنيه-للعمالة-غير-المنتظمة-وتعيين-2518-شابا

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه تم صرف منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ 10019 عاملاً غير منتظم مسجلاً بمديرية القليوبية، بإجمالي 10 ملايين و29 ألف جنيه، فضلًا عن صرف 6 منح مولود جديد، ومنحة زواج، ومنحة وفاة أحد الأقارب لعامل، ومنحة رعاية صحية للعامل، فضلاً عن تسجيل 149 عامل غير منتظم جديد على المنظومة.

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تعيين 2518 شابًا، من بينهم 18 «قادرون باختلاف»

وأوضح وزير القوى العاملة، أن المديرية قامت بتعيين 2518 شابًا، من بينهم 18 «قادرون باختلاف»، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 5301 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلاً عن توفير 588 فرصة عمل للشباب من الجنسين.

استخراج 2354 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة

وأفادت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية- في تقريرها للوزير عن إنجاز المديرية خلال شهر أبريل الماضي-، أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى المهارة 2315 عاملًا على المهن المختلفة، كما تم استخراج 2354 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 4 شهادات قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 9 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن، ومنح 5 تصاريح تشغيل إضافي، فضلاً عن إصدار 2 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة.

وقامت المديرية بالتفتيش على 740 منشأة دوريًا، وعمل 18 حملة تفتيش شامل، وأسفر ذلك عن تحرير 179 محضرا، كما تم التفتيش على 112 منشأة يعمل بها 24 طفلا ، وتم إنذار 4 منشآت منها بالمخالفات لإزالتها ، وتحرير محضر لمنشآت مخالفة، وعمل 9 ندوات توعية في مجال تنظيم الأسرة والسكان، وإجراء التفتيش على 251 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 151 محضر، وتم عقد 6 ندوات توعية ، كما تم بحث 21 شكوى، ومنح 8 تراخيص المنشآت، وإجراء 45 قياس ميداني.

تنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني لـ 10 متدربات

وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى الفردية المقدمة لمكاتب علاقات العمل 194 شكوى، تم تسوية 16 منها ودياً، وإحالة 57 للقضاء، وحفظ 44 شكوى، ومازالت هناك 77 شكوى تحت البحث والدراسة، وعمل 2 معاينة للمنشآت التي تم تحرير محاضر لها بناء على طلب الجهات القضائية، فضلاً عن بحث 6 شكاوى جماعية.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني ، تم تنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني لـ 10 متدربات ، وتم الإنتهاء من دورة تدريبية أخرى على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بعد نقلها إلي قرية كفر شبين - مركز شبين القناطر لـ 16 متدرباً ومتدربة.

وأشارت إلي أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 380 منشأة، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة.