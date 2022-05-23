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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /699524/زوجة-محمد-صلاح-تخطف-الأنظار-في-ختام-الدوري-الإنجليزي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الاحتفالية التي أقيمت في ختام منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في أعقاب مواجهة فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح أمام وولفرهامبتون.

وحصد صلاح جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز –مقاسمة مع لاعب توتنهام سون هيونج مين- برصيد 23 هدف لكلٍ منهما، للمرة الثالثة في تاريخ مو، كما اقتنص الجائزة الأخرة بصناعة 13 هدفًا.

زوجة محمد صلاح تخطف الأنظار في ختام الدوري الإنجليزي

وحرصت ماجي صادق ومعها عائلة صلاح على مساندة زوجها والاحتفال معه من داخل أروقة الاستاد اثناء تتويجه بجائزة جديدة في ملاعب الدوري الإنجليزي، كما فعلت في العديد من المناسبات السابقة.

وتواجدت زوجة صلاح رفقة طفلتيهما «مكة وكيان» مع المحتلفين داخل أرض الملعب في ظهور قصير المدة لكنه تميز بخطف الأنظار، واعجاب الكثير باطلالة ماجي المحجبة والحضارية، والتي جمعت بين التميز والرقي والشكل الشرقي العربي المعهود.

وكثرت التعليقات المعجبة بظهور زوجة صلاح، عبر منصات التواصل الاجتماعي، من المشجعين المصريين والعرب وكذلك الغرب، إذ علقت إحدى المتابعات: «لم أرى الكثير من الصور لزوجة محمد صلاح ولم أدرك من قبل كم هي مذهلة»، وأضافت أخرى: «زوجة محمد صلاح أنيقة جدًا»، وزادت متابعة: «زوجة محمد صلاح تبدو مختلفة وفقدت الكثير من الوزن»

وكانت زوجة مو قد لفتت انتباه المتابعات بفقدانها الكثير من الوزن خلال الفترة الماضية، بعد أن ظهرت في احتفال الدوري بوزن زائد عما هي عليه الأن.

وتداول الكثير من رواد مواصل الاجتماعي صورًا للاحتفال، مشيدين بإرادة زوجة صلاح، واعتبرها البعض مثالاً للإرادة والتصميم والبعد عن الإحباط والابتعاد.

يذكر، أن ظهور ماجي الأول عرضها لكثير من الانتقاد والهجوم بسبب اسلوب ملابسها وزيادة وزنها، بالرغم من إشارة البعض إلى أن تلك الزيادة في وقت سابق كانت أمرًا طبيعيًا بسبب فترات الحمل وانجابها طفلتين.

مدرب اللياقة يفتخر بـ زوجة صلاح

وحرص مدرب اللياقة البدنية «مينا مصر» على نشر صورتين لزوجة محمد صلاح واحدة قبل فقدان الوزن وأخرى بعده موكدًا فخره كونه كان جزءًا من رحلة ماجي لفقدان وزنها، مشيرًا إلى أنها التزمت فقط بالتدريبات والنظام الغذائي معه اونلاين جون اللجوء إلى أي من الإجراءات الجراحية.