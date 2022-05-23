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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /699522/البنك-الأهلي-المصري-NBE-يعلن-التدريب-الصيفى-للطلاب-أدق-التفاصيل

أعلن البنك الأهلي المصري NBE عن بدء التدريب الصيفي للطلاب ضمن برنامج البنك الأهلي التدريبب الذي يحدث كل عام بهدف تأهيل وإعداد الطلاب للعمل بالمجال المصرفي، ويقدم دوت الخليج تفاصيل التدريب الصيفي في البنك الأهلي المصري والكليات والشروط المطلوبة للتقديم.

تدريب البنك الأهلي المصري للطلاب متاح تدريب البنك الأهلي المصري للطلاب الذين يكون تخرجهم في 2022 من الكليات الآتية: حقوق

تجارة

هندسة

إدارة أعمال

اقتصاد وعلوم سياسية

تكنولوجيا المعلومات

حاسبات و معلومات. شروط التقدم في البنك الأهلي المصري يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

الطلاب المقيدين بالفرقة الدراسية الثانية والثالثة.

التقدير للسنة الدراسية السابقة جيد جدًا فأعلى. التقديم في تدريب البنك الأهلي المصري أعلن البنك الأهلي المصري بدء التسجيل اعتبارا من يوم الأحد 2022/5/22 إلى يوم السبت الموافق 2022/6/2 ولن يتم الالتفات الى الطلبات المقدمة قبل أو بعد التواريخ المذكورة

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