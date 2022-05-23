النائبة هند رشاد بمناقشات«إتفاقية الكهرباء المائية»: وجود خطة لتعميم العدادات الذكية و مسبوقة الدفع ستحل الكثير من المشكلات

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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /699521/النائبة--هند-رشاد-بمناقشاتإتفاقية-الكهرباء-المائية-وجود-خطة-لتعميم-العدادات-الذكية-و-مسبوقة-الدفع-ستحل-الكثير-من-المشكلات

قدمت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، بشأن إعدادها التقرير الخاص بقرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشان قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية- المرحلة الثانية، معلنة موافقتها من حيث المبدأ علي الاتفاقية .

دوت الخليج

النائبة هند رشاد : وجود خطة لتعميم العدادات الذكية و مسبوقة الدفع ستحل الكثير من المشكلات

وأضافت رشاد، أنه في فترة ما أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة علي أهمية عدادات مسبوقة الدفع والعدادات الذكية، مضيفة: اعتقد أن ذلك يؤدي لعدة مشكلات ومنها نقل المواطن من شريحة لشريحة أخري وبالتالي زيادة النفقات والأعباء علي المواطنين.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن إذا كانت هناك فكرة وخطة بجدية لتعميم العداد الذكية والعدادات مسبوقة الدفع ستحل الكثير من المشكلات الخاصة بنقل المواطن من شريحة لآخري.

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهعورية ألمانيت الاتحادية بشان قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية- المرحلة الثانية.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة، أن فائدة القرض تبلغ 2% والسداد على 30 سنة، مع فترة سماح 10 سنوات، وهو ما اعتبره عدد من النواب فائدة قليلة تكاد تحول القرض لمنحة،حيث يستهدف القرض تطوير 12 محول بالسد العالي بجانب استبدال 5 محولات ٱخرين بمحطة كهرباء خزان أسوان 1 فضلا عن استبدال محولين آخرين بمحطة كهرباء خزان أسوان 2.