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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /699519/أحمد-سعد-نويصر-بمناقشات-مترو-الاسكندرية-يخدم-8-مليون-مواطن-ويزيد-فى-الصيف

وافق النائب أحمد سعد نويصر ، على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021 ، مؤكدا أن قطار الإسكندرية مرفق هام جدا لم تطالة يد التحديث منذ عام 1952 .

دوت الخليج

أحمد سعد نويصر بمناقشات مترو الاسكندرية: يخدم 8 مليون مواطن ويزيد فى الصيف

وأضاف النائب أحمد سعد نويصر، أن مترو الإسكندرية ظل مهمل لسنوات ، وتسالنا كثير لماذا لم تطال يد التطوير الإسكندرية حتى الأن ويكون بها مترو انفاق حيث أننا عام 2022، والإسكندرية تعد العاصمة الثانية ، وبها ما يقرب من أكثر من 8 مليون مواطن وهذا العدد يزيد فى الصيف ، ونتمني حظ وافر للاسكندرية ومترو الإنفاق سيمثل نقله نوعية للاسكندرية .

جاء ذلك في كلمتة أمام الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية "، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/11/2021 و 14/12/2021، حيث يستهدف القرض تطوير 12 محول بالسد العالي بجانب استبدال 5 محولات ٱخرين بمحطة كهرباء خزان أسوان 1 فضلا عن استبدال محولين آخرين بمحطة كهرباء خزان أسوان 2.