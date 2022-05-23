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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /699518/النائب-نادرالخبيري-بمناقشات-قرض-مترو-الإسكندرية-السكك-الحديدية-بالمحافظة-تعاني-من-إهمال-أعمال-الصيانة-الدورية

قال النائب نادر الخبيري ، أن قطار أبو قير من المعالم التراثية بمحافظة الإسكندرية و يقدم خدماته على مدار عقود طويلة دون أن تمتد إليه يد التطوير ليساير المستجدات التي طرأت على منظومة السكك الحديدية هذا بالإضافة إلى إهمال أعمال الصيانة الدورية التي تؤهله إلى تقديم خدمة سريعة وأمنة.

دوت الخليج

النائب نادرالخبيري يوافق على قرض مترو الإسكندرية

وأضاف الخبيري في كلمتة أمام الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021 ، أن ذلك الأمر أدي إلى تهالك عربات ذلك القطار وساءت حالة الجرارات العاملة عليه.

وأضاف الخبيري ، أنه في ظل هذا التدهور الحالة هذا القطار إلا أنه لم يفقد أهميته للعديد من فئات المجتمع السكندري وخاصة العمال والموظفين والفلاحين، وظل تطوير وتحديث هذا القطار مطلباً ملحا لأهالي الإسكندرية نظراً لأنه يربط المحافظة من شرقها إلى غربها. تطوير هذا القطار فقط بل كان هناك حلم يراود الجميع وبالتالي أوافق على قرض مترو الإسكندرية لما له من أهمية كبري لدي مواطني محافظة الإسكندرية والمترردين عليها حيث تعد العاصمة الثانية لمصر.