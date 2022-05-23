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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /699517/وزير-الإسكان-يفقد-كورنيش-المنصورة-الجديدة-ومنطقة-الفيلات

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ومنطقة الفيلات المقابلة للكورنيش.

دوت الخليج

وزير الإسكان يتابع سير العمل بالمنصورة الجديدة

وتفقد وزير الإسكان خلال جولته، سير العمل بالمدينة ومتابعة الموقف التنفيذي، ورافقه في الجولة مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الجزار يشدد على العناية الفائقة بكورنيش المنصورة الجديدة.. وإظهاره بالشكل الجمالي اللائق

وشدد وزير الإسكان على ضرورة العناية الفائقة بما تم تنفيذه من أعمال بمشروع كورنيش المنصورة الجديدة، وإظهاره بالشكل الجمالي اللائق، حيث يُعد الكورنيش من العلامات المميزة لمدينة المنصورة الجديدة، موجهًا بالاهتمام بأعمال الزراعة بالكورنيش، وتوفير مقاعد جلوس للمواطنين، وإتاحة الفراغات لإقامة أنشطة تلبى احتياجات زوار كورنيش مدينة المنصورة الجديدة.

كما تجول الوزير ومرافقوه، بمنطقة الفيلات المواجهة لكورنيش المنصورة الجديدة، لتفقد الموقف التنفيذي للأعمال، موجهاً بتوفير مقاعد لجلوس المواطنين ومظلات، وإقامة الأنشطة المناسبة بالفراغات العامة بالمدينة، من أجل خلق حركة دائمة وحياة بجميع مناطق المدينة.