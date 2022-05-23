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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /699513/خارجية-النواب-تناقش-موازنة--وزارة-الخارجية-للعام-المالي-20222023

ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة الدكتور كريم درويش، رئيس اللجنة، الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة الخارجية للعام المالي 2022/2023، بحضور ممثلي الوزارة.

دوت الخليج

خارجية النواب تناقش موازنة وزارة الخارجية للعام المالي 2022/2023

ومن المقرر ان تنتهي اللجنه من الإقرار والموافقة على الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة الخارجية للعام المالي 2022/2023.

يذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية "، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10/11/2021 و 14/12/2021، حيث يستهدف القرض تطوير 12 محول بالسد العالي بجانب استبدال 5 محولات ٱخرين بمحطة كهرباء خزان أسوان 1 فضلا عن استبدال محولين آخرين بمحطة كهرباء خزان أسوان 2.

ورأت اللجنة المشتركة أن القرض المعروض سيسهم فى بشكل كبير فى تطوير قطاع الكهرابء، وذلك فى اطار خطة وزارة الكهرابء والطاقة المتجددة تطوير محطات التوليد العاملة على الشبكة الموحدة، وبالأخص محطت توليد الكهرابء ممن السد العالي وخزان اسوان1 وخزن اسوان 2.

كما رأت للجنة أن احكام وشروط هذا القرض ميسرة جدا وذلك من حيث فترة السداد وسعر الفائدة .