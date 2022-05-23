استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا والقاهرة تسجل 34

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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /699515/استمرار-ارتفاع-درجات-الحرارة-الأرصاد-تعلن-حالة-الطقس-غدا-والقاهرة-تسجل-34

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد أمس الإثنين، بزيادة درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

دوت الخليج

ارتفاع درجات الحرارة غدًا الثلاثاء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن البلاد ستشهد غدًا الثلاثاء، موجة طقس حارة، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت أن يسود ليلًا، طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

التوقعات الجوية غدًا الثلاثاء

وأوضحت هئية الأرصاد أن تشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، جو غائم جزئيًا، مع وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فيما يسود جو مشمس على شمال وجنوب الصعيد.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

أما عن حالة البحر المتوسط، فتكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، على محافظات مصر:

الكبرى الصغرى

- القاهرة 34 20

- الأسكندرية 27 19

- طنطا 33 19

- دمنهور 28 19

- مرسى مطروح 25 17

- السلوم 28 17

- سيوة 34 18

- بور سعيد 28 19

- الزقازيق 34 20

- الإسماعيلية 34 18

- السويس 33 19

- رفح 27 17

- نوبيع 32 21

- كاترين 25 14

- شرم الشيخ 34 23

- الغردقة 33 23

- الفيوم 34 18

- المنيا 35 19

- أسيوط 35 19

- الأقصر 36 22

- أسوان 37 23

- الوادي الجديد 36 23

- حلايب 31 26

- شلاتين 33 24