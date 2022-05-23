انت الان تتابع تفاصيل خبر بنك مصر يرفع فوائد حساب أصحاب المعاشات لـ 6%.. أعرف تفاصيله حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /699512/بنك-مصر-يرفع-فوائد-حساب-أصحاب-المعاشات-لـ-6-أعرف-تفاصيله

أكد بنك مصر رفع فوائد حساب أصحاب المعاشات بقيمة 2% لتصل إلى 6% بعدما كانت 4% وذلك وفق قرارات البنك المركزي المصري برفع الفوائد على الإيداع والسحب بقيمة 2%، ويتساءل الكثيرون عن حساب بنك مصر الجاري، فينشر دوت الخليج أبرز تفاصيله.

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