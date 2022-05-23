انت الان تتابع تفاصيل خبر الكشف وتوفير العلاج ل 1800 مواطناُ في 8 تخصصات ببنى سويف حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /699509/الكشف-وتوفير-العلاج-ل-1800-مواطنا-في-8-تخصصات-ببنى-سويف

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الاثنين، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،وتنفذها مديرية الصحة،والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا .

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وقال أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

وأوضح التقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية خلال يومي "السبت والأحد 21 و22 مايو الحالي" بقرية بهبشين مركز ناصر، مكونة من 8 عيادات في 8تخصصات (الباطنة ،الأطفال، الجراحة، النساء ،الجلدية، تنظيم الأسرة ،الرمد، الأسنان )وضمن اجراءات وقائية ،حيث تم الكشف على 1836مريض وصرف العلاج لهم بالمجان،109حالة معمل دم،22حالة معمل طفيليات، 5حالات الأشعة واستصدار 24 قراراً للعلاج على نفقة دولة وتحويل 7حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.

عقد ندوات للتثقيف والتوعية الصحية

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف والتوعبة الصحية حضرها 100مواطنا، عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد- متابعة الحمل - تنظيم الأسرة - سرطان الثدى - سلامة الغذاء - سوء استخدام الأدوية - الرضاعة الطبيعية - الزواج المبكر - أضرار ختان الإناث - التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة ) ، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن .

و أشار يوسف إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورمحمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي،و طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، و عيد فرج مسئول معلومات القوافل، و أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل .