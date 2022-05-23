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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /699508/القبض-على-حسام-حبيب-بسبب-طليقته-شيرين-عبد-الوهاب-تفاصيل

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين الموافق 23 من شهر مايو الجاري، القبض على المطرب حسام حبيب، طليق الفنانة شيرين عبدالوهاب، بسبب البلاغ الذي تقدمت به ضده بالتعدي عليها وعلى ابنتيها بالسب.

دوت الخليج يرصد القبض على طليق شيرين عبد الوهاب.

شيرين عبد الوهاب تحرر محضر ضد حسام حبيب

وكانت حررت الفنانة شيرين عبدالوهاب، محضرًا ضد زوجها السابق حسام حبيب، بعدم التعرض لها وابنتيها، بعد توجهه إليهن في فيلتها بمنطقة الشيخ زايد، وأبلغت الشرطة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من شيرين عبدالوهاب بتواجد زوجها السابق حسام حبيب في الفيلا محل سكنها بالشيخ زايد، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وطلبت المطربة أخذ تعهد على طليقها بعدم التعرض لها وابنتيها.

وبرر الفنان حسام حبيب تواجده بالفيلا بوجود اتفاق بينهما لإنهاء مشروع فني، وأنه لم يكن يعتزم التعرض لهن بأي أذى، و تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انفصال شيرين عبد الوهاب

وكانت الفنانة شيرين قد أصدرت بيانًا في وقت سابق، أعلنت فيه انفصالها رسميًا عن زوجها الفنان حسام حبيب، وجاء البيان كالتالي: «في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبدالوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبدالوهاب أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية».

وتابع البيان: «وتهيب النجمة شيرين عبدالوهاب بالصحافة وجميع وسائل الإعلام احترام حياتها الشخصية، وتحري الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتي في إطار قلب الحقائق، وأنها تكنّ كل الاحترام لحسام حبيب».

وأوضحت شيرين في بيانها: «إن هذا البيان يأتي لحسم الجدل الدائر في هذا الموضوع، ويأتي أيضا في إطار احترامها لجمهورها الذي يساندها دائما في كل المواقف الصعبة التي تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما».

وأكدت شيرين عبدالوهاب أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، وأنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها «مريم وهنا»، خصوصًا أنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء، وتنوي العودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة، حيث إن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربي.