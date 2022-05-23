انت الان تتابع تفاصيل خبر مطالبا بمراجعة أولويات صرف القروض.. أيمن أبو العلا يتحفظ على قرض مترو الإسكندرية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /699507/مطالبا-بمراجعة-أولويات-صرف-القروض-أيمن-أبو-العلا-يتحفظ-على-قرض-مترو-الإسكندرية

أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تحفظه على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو.

دوت الخليج

النائب أيمن أبو العلا يتحفظ على قرض مترو الإسكندرية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة النقل عن قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/ 12/ 2021.

وطالب أبو العلا، بضرورة مراجعة هذا القرض، قائلا: اتحفظ على أي قرض يدخل مجلس النواب في هذه المرحلة، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم كله.

وأشار النائب، إلى أن القرض محل النقاش عبارة عن حزمة تمويلية من عدة بنوك بنحو 1 ونصف مليار جنيه، مشددا على ضرورة الأخذ في الاعتبارا أولويات الاقتراض، متابعا: وهل هذا الملف ضمن الأولويات أم لا؟.

وأوضح أبو العلا، أنه وفقا لتقرير القرض هناك ما بين 20 إلى 30 مليون في الإشراف على صرف القرض، مؤكدا أن هذه الأرقام مبالغ فيها وتحتاج إلى مراجعة.