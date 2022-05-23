فعاليات حملة” طرق الأبواب” بعنوان احميها من الختان بمحافظة القليوبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 02:22 مساءً - نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة القليوبية اليوم الاحد الموافق 22 مايو 2022 حملة لطرق الابواب تحت عنوان "احميها من الختان" في قرى القلزم-الحصافة-كفر الشوبك -الغريري -الجعافرة ) مركز شبين القناطر بالمحافظة ، واستهدفت عدد 4100 سيدة ،1750 رجل ، 2295طفل باجمالي 8145 مستهدف بمشاركة عدد٥٠ رائدة .

وذلك فى اطار الحمله التي اطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وذلك فى قرى مبادرتي حياه كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال الفترة من ١٧-١٩ مايو ٢٠٢٢ و ٢٢-٢٤ مايو ٢٠٢٢، بهدف نشر التوعية حول قضية القضاء على ختان الإناث والتعريف بالرسائل الخاصة بها لخلق رفض مجتمعى للممارسات الباليه الموروثة بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.

وتتضمن الحملة التعريف بالرسائل القانونية والمتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث ،و كذلك نشر الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية .