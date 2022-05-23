فعاليات حملة طرق أبواب بعنوان احميها من الختان بمحافظة بنى سويف

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 02:22 مساءً - نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بنى سويف أمس الاحد الموافق ٢٢ مايو ٢٠٢٢ " في قرى الفقاعى وقمبش وكوم ابو خلاد والضباعنه وابو دخان ونزله الشريف وجزيره ابو صالح وطحا بوش و بنى محمد الشرقيه وبنى عوض والرياض وطحا البيشه والزيتون وبهبشين وبنى هاشم مراكز ببا وناصر ببنى سويف المحافظة ، واستهدفت عدد ٥٠٥٠ سيدة ٣٦٧٣ رجل ٦٧٨٩ طفل باجمالي ١٥٥١٢ مستهدف بمشاركة عدد ٥٠ رائدة .

وذلك فى اطار الحمله التي اطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك فى قرى مبادرتي حياه كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال الفترة من ١٧-١٩ مايو ٢٠٢٢ و ٢٢-٢٤ مايو ٢٠٢٢، بهدف نشر التوعية حول قضية القضاء على ختان الإناث والتعريف بالرسائل الخاصة بها لخلق رفض مجتمعى للممارسات الباليه الموروثة بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.

وتتضمن الحملة التعريف بالرسائل القانونية والمتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث ،و كذلك نشر الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية .